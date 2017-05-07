Голосование во втором туре президентских выборов началось во французской метрополии

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ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Более 66 тысяч избирательных участков в ходе второго тура президентских выборов открылись в воскресенье на территории французской метрополии и в ее заморских департаментах восточного полушария. К избирательным урнам направляются 47 млн избирателей, которые зарегистрировались для участия в голосовании. Им предстоит сделать важный выбор - определить, кто из двух кандидатов будет президентом. Противоборство ведут основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Все последние опросы общественного мнения указывают на наибольшую вероятность победы Макрона - он должен получить как минимум от 62 до 64% голосов. Однако, как подчеркнул президент Франции Франсуа Олланд, "ничто не предопределено заранее", и Марин Ле Пен может добиться результата гораздо выше обещанных ей опросами 38-36% голосов. В любом случае все указывает на то, что она получит рекордную в истории существования "Национального фронта" поддержку, уровень которой может превысить 12 млн голосов - что вдвое больше, чем получил во втором туре выборов в 2002 году ее отец Жан- Мари Ле Пен.
Избирательные участки в больших городах будут работать до 20:00 (21:00 мск), в остальной части метрополии и в ее заморских департаментов - до 19:00 (20:00 мск). Первые предварительные результаты станут известны вскоре после 20:00. Ожидается, что явка будет выше, чем в первом туре, когда она была на достаточно хорошей для Франции отметке в 78,69%.
Погода во Франции второй день дождливая - однако эксперты утверждают, что капризы природы в истории Пятой Республики никогда сильно не влияли на явку избирателей.