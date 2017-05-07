Госдепартаменту известно о задержании американца в КНДР

Мать летчика Ярошенко умерла от сердечного приступаОбщество 7 мая, 20:11
"Арсенал" прервал 25-матчевую беспроигрышную серию МЮ в чемпионате АнглииСпорт 7 мая, 20:03
Сборная Франции обыграла команду Финляндии на чемпионате мира по хоккеюСпорт 7 мая, 19:45
Сборная США разгромила команду Дании на чемпионате мира по хоккеюСпорт 7 мая, 19:34
Россиянин Лесун стал 10-м на этапе Кубка мира по современному пятиборьюСпорт 7 мая, 19:15
Менеджер сборной Италии: поражение от сборной России на ЧМ по хоккею связано с усталостьюСпорт 7 мая, 19:12
Фазель: окончательное решение по участию игроков НХЛ в ОИ-2018 будет принято в июлеСпорт 7 мая, 19:02
"Газпром" начал строительство участка газопровода "Турецкий поток" в Черном мореЭкономика и бизнес 7 мая, 18:58
Решение о дальнейшем участии хоккеиста сборной Швеции Линдхольма в ЧМ будет принято 8 маяСпорт 7 мая, 18:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартаменту США известно о задержании в КНДР американца, переговоры о его освобождении будут вестись через посольство Швеции. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении американского внешнеполитического ведомства.
"Мы осведомлены об информации, касающейся задержания гражданина США в Северной Корее. Безопасность американских граждан является одним из приоритетов Госдепартамента. Когда гражданина США задерживают в Северной Корее, мы работаем с посольством Швеции в Пхеньяне, которое защищает интересы США в Северной Корее", - говорится сообщении.
Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. Как сообщается, он работал в пхеньянском Университете науки и технологии.
Как отмечают американские СМИ, это уже четвертый американец, который задержан или находится в заключении на территории республики.
США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.