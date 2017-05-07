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Госдепартаменту известно о задержании американца в КНДР

Международная панорама
7 мая, 19:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Вашингтон будет вести переговоры об освобождении через посольство Швеции

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ВАШИНГТОН, 7 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартаменту США известно о задержании в КНДР американца, переговоры о его освобождении будут вестись через посольство Швеции. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Мы осведомлены об информации, касающейся задержания гражданина США в Северной Корее. Безопасность американских граждан является одним из приоритетов Госдепартамента. Когда гражданина США задерживают в Северной Корее, мы работаем с посольством Швеции в Пхеньяне, которое защищает интересы США в Северной Корее", - говорится сообщении.

Ранее информационное агентство ЦТАК сообщило о задержании 6 мая гражданина США корейского происхождения Ким Хак Сона. Его подозревают в причастности к подрывной деятельности. Как сообщается, он работал в пхеньянском Университете науки и технологии.

Как отмечают американские СМИ, это уже четвертый американец, который задержан или находится в заключении на территории республики.

США и КНДР не имеют дипломатических отношений. Между двумя странами многие годы сохраняются напряженные отношения. Интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

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