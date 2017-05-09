В Южной Корее открылись избирательные участки на досрочных выборах президента

СЕУЛ, 9 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Голосование на выборах президента Республики Корея началось на более 3,5 тыс. избирательных участков на территории страны. Оно завершится в 20:00 по местному времени (14:00 мск), а окончательные результаты будут оглашены во второй половине дня 10 мая.

Досрочные выборы

Президентские выборы проводятся досрочно - в марте конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре теперь уже бывшему президенту Пак Кын Хе импичмент и отстранил ее от власти. В итоге выборы нового главы государства проходят на семь месяцев раньше, чем должны были изначально. С учетом внеочередного характера нынешних выборов избранный президент немедленно получит все полномочия без какого-либо переходного периода.

Лидер президентской гонки

Безусловным лидером на выборах считается кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин.

Согласно данным последних опросов, его поддерживают около 42% граждан, имеющих право голоса. Далее по популярности следуют представитель центристской Народной партии Ан Чхоль Су и кандидат от консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё. Их рейтинги колеблются на уровне около 18%.

Однако если Ан Чхоль Су растерял былую популярность (его рейтинг в лучшие времена отставал от Мун Чжэ Ина всего на 3 процентных пункта), то Хон Чжун Пхё, напротив, смог увеличить поддержку среди населения на 8,4%.

Всего для участия в выборах зарегистрировались 13 кандидатов, и, кроме упомянутой выше тройки, остальные являются явными аутсайдерами, их рейтинги не превышают 8%. Считается, что основная борьба среди них развернется между относительно популярными Ю Сын Мин (партия "Парын") и Сим Сан Чжон (Партия справедливости).

Рекордная явка

По мнению политологов, южнокорейская общественность проявляет большое внимание к нынешним выборам, а потому стоит ожидать высокие показатели явки. Эти ожидания экспертов подтверждаются итогами состоявшегося в стране 4-5 мая досрочного голосования на президентских выборах. Согласно сообщению Национальной избирательной комиссии (НИК), свои голоса тогда успели отдать 11,07 млн человек, или 26,06% граждан, имеющих право голоса.

Наблюдатели прогнозируют, что общая явка по завершению голосования может составить около 85%.

Причина досрочных выборов

В декабре 2016 года парламент Республики Корея объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил конституционный суд страны.

Уже 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.

Большая часть этих обвинений связана с близкой подругой Пак Кын Хе - Чхве Сун Силь. Следствие установило, что Чхве Сун Силь, не занимая никаких государственных постов, но пользуясь знакомством с президентом, была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений, а также имела собственный круг советников. Эта группа при попустительстве Пак Кын Хе участвовала в принятии всех важных решений последних лет, включая назначение министров и усиление конфронтации с КНДР. Кроме того, Чхве Сун Силь, пользуясь своим влиянием, принуждала ряд южнокорейских корпораций делать многомиллионные пожертвования в связанные с ней фонды - Mir и K-Sports, в результате чего эти финансовые организации получили 80 млрд вон ($72 млн).