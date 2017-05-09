В Германии задержан сообщник планировавшего теракт офицера Бундесвера

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Немецкая полиция задержала еще одного мужчину, подозреваемого в причастности к планированию нападения вместе с задержанным ранее бывшим служащим Вооруженных сил ФРГ. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру Германии.

"Обвиняемый подозревается в планировании тяжкого преступления против государства", - цитирует Reuters заявление прокуратуры. По данным агентства, задержанным оказался 27-летний гражданин Германии по имени Максимилиан Т.

27 апреля была распространена информация о задержании 28-летнего военнослужащего Бундесвера (ВС ФРГ) Франко А., планировавшего совершить на территории Германии теракт. Как отметили в прокуратуре, осенью 2015 года, то есть на пике миграционного кризиса, он пришел в центр приема беженцев, сказал, что приехал с Ближнего Востока, подал заявку на получение убежища в Баварии. Его запрос был удовлетворен спустя некоторое время.

Позднее стало известно, что подозреваемый в подготовке теракта посещал курс арабского языка, а также активно участвовал в переписке с одной из правоэкстремистских групп в WhatsApp.

По одной из версий следствия, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой версии, военнослужащий намеревался проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить там стрельбу.