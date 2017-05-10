Скрытая угроза: парламентские выборы станут новой политической интригой во Франции

Новая политическая интрига во Франции — предстоящие парламентские выборы, которые могут положить конец существующей в стране политической системе. Такое мнение по итогам второго тура президентской гонки во Франции выразили опрошенные ТАСС эксперты.

"Конечно, результаты президентских выборов однозначны, Макрон выиграл с солидным большинством, но его победа условная, он должен подтвердить ее в ходе парламентских выборов", — считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его словам, к Макрону сейчас стремятся присоединиться как сторонники Социалистической партии, так и партии "Республиканцы". "Однако у "Республиканцев" сейчас два течения: одни хотят идти к Макрону, а другие хотят создать в будущем парламенте сильную фракцию, может быть, даже относительное большинство, с тем чтобы навязать Макрону "сожительство", то есть свое правительство, которое готово с ним сотрудничать", — считает эксперт.

По мнению директора Франко-российского аналитического центра "Обсерво" Арно Дюбьена, задача привлечь оставшуюся часть "республиканского" электората на свою сторону для Макрона практически невыполнимая. "Это будет сложно, потому что та часть, которая должна была к нему примкнуть, уже примкнула, а оставшиеся 20%, которые поддержали лидера "Республиканцев" Франсуа Фийона, вряд ли проголосуют за Макрона", — заявил политолог.

"Не исключаю, что французы захотят заставить ведущие политические силы создать коалицию, — заявил эксперт. — Такого никогда не было, но, поскольку старая система, видимо, уходит в прошлое, такой сценарий становится вероятным".

Конец прежней политической системы

Эксперты ассоциируют победу несистемного кандидата с запросом французского общества на обновление системы. "Я не исключаю, что французы, которые захотели обновления, в том числе визуального, захотят сломать политические устои, когда одной политической партии давалась вся власть на пять лет", — считает Дюбьен.

По мнению Рубинского, идеология политического режима уже "изменилась коренным образом". "Во Франции президент имеет огромные полномочия, но есть предположение, что то "сожительство", которое могут навязать "Республиканцы", постепенно войдет в привычку и вертикаль власти, где президент опирается на прочное большинство, уйдет в прошлое, — сказал он. — В ближайшие полгода будет ясно, в чем выживет нынешний политический режим во Франции, а в чем — нет".

Переход к мажоритарной системе

Одним из основных политических вопросов остается вероятный отход Франции от мажоритарной избирательной системы, что в период избирательной кампании Макрон пообещал лидеру партии "Демократическое движение" Франсуа Байру за его поддержку.

"Когда Байру заключил с Макроном предвыборный союз, изменение избирательной системы было его главным условием. И как раз для центристской группы второго или третьего плана пропорциональная система - залог создания прочных позиций в парламенте, — сказал Рубинский. — Но я думаю, не только для того, чтобы расплатиться с Байру, но и по своим собственным соображениям Макрон пойдет на этот шаг".

В то же время, по мнению эксперта, переход к пропорциональной системе или к частично мажоритарной увеличит представительство в парламенте "Национального фронта" с одной стороны и ультралевого движения "Непокорившаяся Франция" — с другой. "То есть в парламенте увеличится доля несистемных группировок, как это было во время Четвертой республики, — сказал руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН. — Это не будет способствовать эффективности деятельности правительства, но давление с крайних флангов будет консолидировать центристские группировки, как это и было во времена Четвертой республики".

По словам Рубинского, пока не ясно, какой будет новая избирательная система — "полностью пропорциональной или частично, или будет сохранена мажоритарная система с элементами пропорциональной". "Мажоритарная система, которая существует сейчас, предполагает борьбу между конкретными кандидатами и одного победителя от каждого избирательного округа, а при пропорциональной - каждая партия выдвигает списки кандидатов и получает свою долю согласно результатам голосования", — пояснил он. Однако, по его словам, этим вопросом займется уже новый парламент.

Внешняя политика и отношения с Россией

По мнению Рубинского, Макрон четко обозначил свои приоритеты во внешней политике, где будет доминировать тенденция к укреплению тандема с Германией. "Что касается России, то он четко сказал, что у нас разные ценности и приоритеты, но разговаривать с РФ надо и по украинским делам, и по Сирии, — сказал эксперт. — Крутых изменений в его внешней политике пока не просматривается".

Эксперт также отметил, что результат лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен хоть и стал облегчением для всех, однако был встречен с тревогой партнерами Франции, прежде всего — Германией.

"Макрон пытается использовать фактор "Национального фронта" и угрозу, которую тот представляет, как средство давления на Германию в процессе преодоления внутренних проблем Евросоюза, касающихся в первую очередь экономического положения самой Франции", — считает политолог.