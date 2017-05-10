"Украинский выбор" требует расследования всех случаев насилия в ходе мирных акций 9 мая

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Общественное движение "Украинский выбор" считает задержание участников мирных шествий по случаю Дня Победы нарушением права граждан на свободу слова и мирных собраний и требует объективного расследования всех случаев насилия в ходе акций 9 мая. Об этом заявил лидер движения Виктор Медведчук, комментируя задержание полицией более 50 человек, которым инкриминируют "использование запрещенной символики тоталитарных режимов, хулиганство и сопротивление работникам власти".

Медведчук подчеркнул, что движение "Украинский выбор" солидарно с Amnesty International, которая считает задержание мирных демонстрантов и "запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым", "нарушением права на свободу выражения" и "шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти".

"Украинский выбор" полностью поддерживает позицию Amnesty International, - заявил политик. - Мы требуем от власти проведения объективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе мирных акций памяти 9 мая этого года. Игнорирование этого требования будет лишь подтверждением двойных стандартов "демократической" власти и пренебрежения правами человека в Украине".

Акция "Бессмертный полк" прошла во многих странах мира: в США и Испании, Израиле и Португалии, Грузии и Франции, Чехии и Великобритании, и нигде правоохранители не препятствовали ее участникам, отметил Медведчук. "И лишь на Украине чествование героев-победителей считают противоправным, а участников акций памяти причисляют едва ли не к врагам Украины", - подчеркнул он.

При этом лидер движения напомнил, что "никто не мешал проводить шествия с портретами Бандеры и Шухевича в День памяти и примирения (8 мая - прим. ТАСС) и никто не называл эти акции провокациями". "А шествие "Бессмертного полка" провластными политиками и СМИ подавалось именно так", - подчеркнул политик.

При этом он уверен, что международное сообщество видит эти нарушения демократии. "Весь мир, который сейчас особенно внимательно наблюдает за Украиной (наивно полагать, что под софитами "Евровидения-2017" не видно ничего, кроме песенного конкурса), смог оценить размах "демократических" реформ в стране", - заметил лидер "Украинского выбора".