Полиция не дала участникам "Бессмертного полка" в Киеве развернуть Знамя Победы

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали нескольких участников "Бессмертного полка", которые хотели развернуть Знамя Победы у Вечного огня в Киеве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила соорганизатор акции "Бессмертный полк", руководитель общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты" Елена Бережная.

"Празднование несколько омрачил тот факт, что не дали возможность развернуть флаг Победы", - сообщила она. Сотрудники полиции попытались изъять знамя, но участники акции оказали им сопротивление. В результате чего несколько участников "Бессмертного полка" были задержаны.

Ранее во вторник националисты бросали дымовыми шашками в колонну участников акции "Бессмертный полк", которая двигалась от Арсенальной площади в направлении к площади Славы. Из окна офиса националистов на улице Ивана Мазепы в колонну "Бессмертного полка", журналистов, представителей правоохранительных органов летели бутылки, яйца, картофель, пакеты с краской, деревянные биты.

По данным полиции, количество участников акции "Бессмертный полк" составило около трех тысяч человек.