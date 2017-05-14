Трамп не раскрыл, велась ли тайная запись его встречи с директором ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп не раскрыл, велась ли тайная запись его конфиденциальной беседы с директором Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсом Коми в конце января. В интервью, которое в полном варианте вышло в субботу в эфир телеканала Fox News, Трамп также не стал называть имен предполагаемых преемников Коми на посту директора ФБР.

"Я не стану отвечать на данный вопрос (о записи разговора). Я надеюсь лишь на то, что новый директор будет честен со мной", - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос по поводу наиболее вероятного кандидата на вакантный пост директора ФБР, Трамп отметил, что недостатка в кандидатурах нет. "У нас очень широкий выбор. Все хотят занять эту должность. У нас есть очень достойные люди и, откровенно говоря, ряд из них пользуются большим престижем", - сказал президент. По его словам, выбор преемника Коми "будет сделан довольно быстро".

Как сообщила в четверг газета The New York Times, отправной точкой для решения уволить директора ФБР стал его отказ поклясться в верности президенту США. Встреча между ними прошла через неделю после инаугурации Трампа 20 января.

В среду ведущие СМИ обнародовали прощальное письмо Коми к подчиненным, в котором он сообщил, что давно подозревал Трампа в способности без веских на то оснований отправить его в отставку. Сам президент США в интервью телеканалу NBC в четверг заявил, что на его решение повлияло нежелание директора ФБР быть преданным главе государства в общепринятом в политике смысле. Трамп при этом упоминал, что лично говорил с Коми трижды: за обедом и два раза по телефону.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ведомства летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.