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Трамп: директора ФБР перед увольнением ненавидели и республиканцы, и демократы

Международная панорама
13 мая, 8:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

По мнению президента США, это было справедливо в период, когда Джеймс Коми слишком мягко обошелся с Хиллари Клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент Дональд Трамп считает, что и демократы, и республиканцы крайне негативно относились к Джеймсу Коми перед его увольнением с поста директора ФБР. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Трампа, в отношении Коми имел место "ужасный уровень ненависти". "В особенности, это было справедливо в период, когда он слишком мягко обошелся с Хиллари Клинтон, он сделал ей такую поблажку, каких никто никому не делал", - добавил хозяин Белого дома. Американский лидер выразил уверенность в том, что Клинтон, ранее являвшаяся кандидатом в президенты США от демократов, заслуживала наказания в связи с допущенными ею нарушениями правил служебной переписки, однако Коми посчитал, что в отношении нее не следует выдвигать обвинений.

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ФБР летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.

При Коми было открыто дело о нарушениях Хиллари Клинтон правил служебной переписки. Позже Клинтон обвинила Коми в том, что именно это расследование стало причиной ее поражения на выборах. На посту главы ФБР Коми также руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

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Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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