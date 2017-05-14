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СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР

Международная панорама
14 мая, 7:31 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Индия не может согласиться с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора, говорится в заявлении представителя МИД страны

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индия решила бойкотировать международный форум "Один пояс - один путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века - прим. ТАСС), который начал в воскресенье работу в Пекине. Об этом сообщает телеканал NDTV.

"Объединяющие проекты должны реализовываться способом, который уважает суверенитет и территориальную целостность", - цитирует телеканал заявление представителя МИД страны.

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Индия указывает, что не может согласиться с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора, который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом, и который должен стать частью предлагаемого Пекином проекта.

"Ни одна страна не согласится с проектом, который игнорирует важнейшие проблемы, касающиеся ее суверенитета и территориальной целостности", - отмечает МИД Индии.

Международный экономический форум "Один пояс - один путь" открылся в воскресенье в китайской столице. В его работе принимают участие представители высшего руководства ряда государств.

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