Шотландия рассмотрит вопрос обретения независимости по итогам Brexit

Эксперт: хоккеистам Орлову и Кузнецову будет тяжело привыкнуть к размеру площадок на ЧМСпорт 14 мая, 14:17
СМИ: Макрон произвел первые назначения в аппарате Елисейского дворцаМеждународная панорама 14 мая, 14:13
"Олланд предпочел не рисковать": экс-президент Франции покинул Елисейский дворецМеждународная панорама 14 мая, 13:59
"Терек" одержал четвертую победу подряд в РФПЛ, обыграв "Томь"Спорт 14 мая, 13:55
Тренер: ходок Широбоков едет на Кубок Европы побеждать, но сделать это ему будет непростоСпорт 14 мая, 13:40
Макрон намерен добиваться единства и согласия во ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 13:24
Флорес считает, что Поветкин откажется боксировать с ним 1 июляСпорт 14 мая, 12:32
Эмманюэль Макрон провозглашен президентом ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:29
В Елисейском дворце проходит церемония инаугурации нового президента ФранцииМеждународная панорама 14 мая, 12:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Шотландия должна рассмотреть вопрос обретения независимости по итогам процесса выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС). Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
"По завершении процесса Brexit, я полагаю, у народа Шотландии должен быть выбор относительно его будущего", - сказала она.
Министр выступает резко против сценария жесткого Brexit, при котором Шотландии придется покинуть единый европейский рынок против своей воли. По ее словам, одним из условий Эдинбурга при осуществлении Brexit является сохранение доступа Соединенного Королевства к рынку ЕС на текущих условиях.
В этой связи Стерджен ранее отметила, что "сейчас не время" проводить референдум о независимости региона, призвав дождаться результатов условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС, которые будут известны в конце 2018 - начале 2019 года.