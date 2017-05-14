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Шотландия рассмотрит вопрос обретения независимости по итогам Brexit

Международная панорама
14 мая, 13:08 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выступает против сценария жесткого выхода Великобритании из Евросоюза

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ЛОНДОН, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Шотландия должна рассмотреть вопрос обретения независимости по итогам процесса выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС). Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

"По завершении процесса Brexit, я полагаю, у народа Шотландии должен быть выбор относительно его будущего", - сказала она.

Министр выступает резко против сценария жесткого Brexit, при котором Шотландии придется покинуть единый европейский рынок против своей воли. По ее словам, одним из условий Эдинбурга при осуществлении Brexit является сохранение доступа Соединенного Королевства к рынку ЕС на текущих условиях.

В этой связи Стерджен ранее отметила, что "сейчас не время" проводить референдум о независимости региона, призвав дождаться результатов условий соглашения о выходе Великобритании из ЕС, которые будут известны в конце 2018 - начале 2019 года.

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