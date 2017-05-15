Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Microsoft призвал к неотложным коллективным шагам в свете хакерской атаки

Международная панорама
15 мая, 1:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Брэд Смит считает, что придется извлечь уроки из атаки вирусом WannaCry, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент корпорации Microsoft Брэд Смит

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит

© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Масштабная хакерская атака, начатая при помощи вируса-шифровальщика WannaCry, служит подтверждением "необходимости неотложных коллективных действий" в целях обеспечения безопасности пользователей интернета. С таким заявлением выступил президент американской корпорации Microsoft  Брэд Смит.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

Он предупредил, что "придется извлечь более важные уроки из WannaCry, чтобы избежать подобных атак в будущем". Смит перечислил три области, в которых заложен потенциал для исправления ситуации с кибербезопасностью к лучшему. Первым направлением он назвал сочетание немедленных контрмер в случае диверсии с оперативным обменом опытом работы со специалистами "органов правопорядка, правительственных учреждений и потребителями" продуктов и услуг Microsoft в мире.

Вторым направлением президент корпорации назвал соблюдение простейших правил пользования компьютерной техникой и программным обеспечением. "По мере развития изощренности киберпреступлений потребителям невозможно самостоятельно защищать себя без обновления системы. В обратном случае они будут бороться с современной проблемой с помощью старых инструментов", - констатировал Смит.

Третьим направлением он назвал ликвидацию такого "опасного тренда", как накопление государственными органами числа уязвимых точек в защите своих систем. Смит в качестве самых ярких примеров назвал появление уязвимостей ЦРУ на сайте организации WikiLeaks  и сравнил подобную утечку с кражей у военных нескольких крылатых ракет Tomahawk. "Руководства стран мира должны воспринимать нынешнюю атаку в качестве тревожного звонка. Им нужно сформировать другой подход и применять в киберпространстве такие же строгие правила, как при охране оружия в физическом мире", - отметил президент корпорации.

В феврале он заявлял о необходимости выработки международного свода правил в области кибербезопасности. Он также сказал, что нужно создать независимую организацию, которая занималась бы мониторингом и выявлением случаев хакерских атак, спонсируемых каким-либо государством. Смит также заявил, что необходимо сотрудничество между частными технологическими компаниями в области кибербезопасности.

В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry. В России кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС. Как сообщил ранее директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.

Смотрите также

Кибератаке подверглись 370 компьютеров в Чехии

Американский эксперт прогнозирует новые и более опасные кибератаки в мире

Электронные сервисы Москвы не подвергались кибератаке

Британцам из-за кибератаки посоветовали без острой необходимости не обращаться к врачам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
3
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
4
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
5
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
6
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
7
Телескоп Hubble позволил наблюдать за парой галактик, несущихся со скоростью 2 млн км/ч
Темы дня
Загрузка...
Реклама