Глава Microsoft призвал к неотложным коллективным шагам в свете хакерской атаки

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Масштабная хакерская атака, начатая при помощи вируса-шифровальщика WannaCry, служит подтверждением "необходимости неотложных коллективных действий" в целях обеспечения безопасности пользователей интернета. С таким заявлением выступил президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит.
Он предупредил, что "придется извлечь более важные уроки из WannaCry, чтобы избежать подобных атак в будущем". Смит перечислил три области, в которых заложен потенциал для исправления ситуации с кибербезопасностью к лучшему. Первым направлением он назвал сочетание немедленных контрмер в случае диверсии с оперативным обменом опытом работы со специалистами "органов правопорядка, правительственных учреждений и потребителями" продуктов и услуг Microsoft в мире.
Вторым направлением президент корпорации назвал соблюдение простейших правил пользования компьютерной техникой и программным обеспечением. "По мере развития изощренности киберпреступлений потребителям невозможно самостоятельно защищать себя без обновления системы. В обратном случае они будут бороться с современной проблемой с помощью старых инструментов", - констатировал Смит.
Третьим направлением он назвал ликвидацию такого "опасного тренда", как накопление государственными органами числа уязвимых точек в защите своих систем. Смит в качестве самых ярких примеров назвал появление уязвимостей ЦРУ на сайте организации WikiLeaks и сравнил подобную утечку с кражей у военных нескольких крылатых ракет Tomahawk. "Руководства стран мира должны воспринимать нынешнюю атаку в качестве тревожного звонка. Им нужно сформировать другой подход и применять в киберпространстве такие же строгие правила, как при охране оружия в физическом мире", - отметил президент корпорации.
В феврале он заявлял о необходимости выработки международного свода правил в области кибербезопасности. Он также сказал, что нужно создать независимую организацию, которая занималась бы мониторингом и выявлением случаев хакерских атак, спонсируемых каким-либо государством. Смит также заявил, что необходимо сотрудничество между частными технологическими компаниями в области кибербезопасности.
В пятницу хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса- шифровальщика WannaCry. В России кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС. Как сообщил ранее директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт, жертвами этой атаки стали уже не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах.