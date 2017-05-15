КНДР назвала удачным очередное ракетное испытание

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ПХЕНЬЯН, 15 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР успешно осуществила 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.
Испытанием руководил председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета страны Ким Чен Ын. Запуск был произведен с учетом обеспечения безопасности соседних государств, отмечает информагентство.
Испытание проводилось для оценки "тактических и технологических особенностей баллистической ракеты нового типа, предназначенной для крупной ядерной боеголовки".
Как сообщалось ранее, КНДР провела пуск баллистической ракеты из города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным японских вооруженных сил, она пролетела около 800 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этого района в феврале текущего года.