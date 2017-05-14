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Председатель ОБСЕ назвал запуски ракет КНДР нарушением международного права

Международная панорама
14 мая, 11:54 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Действующий председатель организации Себастьян Курц заявил, что Пхеньян "должен продемонстрировать ответственный подход и начать переговоры"

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ВЕНА, 14 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Постоянные провокации со стороны КНДР и запуски баллистических ракет нарушают международное право, Пхеньян должен продемонстрировать готовность к переговорам. Об этом заявил глава МИД Австрии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц.

"Строго осуждаю новое ракетное испытание КНДР. Постоянные провокации и нарушения международного права неприемлемы", - написал Курц на своей странице в Twitter. По его словам, "КНДР должна продемонстрировать ответственный подход и готовность уважать международное право и начать переговоры".

КНДР 14 мая осуществила пуск баллистической ракеты из города Кусон (северо-западная провинция Пхёнан-Пукто). По данным японских Вооруженных сил, она пролетела около 800 км и упала в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз Пхеньян осуществлял ракетные пуски средней дальности из этого района в феврале текущего года.

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Ракетные запуски в КНДР
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