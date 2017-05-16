Киев продлил санкции против российских судей, рассматривавших дело Савченко

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которым продлил персональные санкции в отношении российских судей, рассматривавших дело бывшей украинской военнослужащей, а ныне депутата Верховной рады, Надежды Савченко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Блокирования активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом другие санкции, остановка финансовых операций. Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины. Срок применения один год", - сказано в документе.

29 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко". В так называемом списке Савченко-Сенцова 84 фамилии официальных лиц РФ и Донбасса, которые, по мнению Киева, причастны к организации судебного процесса над украинскими гражданами - Надеждой Савченко, Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Сегодня глава Украины указом утвердил расширенный санкционный список, в него вошли 1228 физических лиц и 468 компаний.

Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.