Украина продлила на год санкции в отношении ряда европейских политиков

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о продлении санкций в отношении иностранных парламентариев за посещение Крыма. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов - въезда на территорию Украины. Срок применения один год", - отмечается в документе.

Среди попавших под санкции представители Франции, Греции, Израиля, Испании, Италии, Сербии и других стран.

Ранее Порошенко подписал расширенный список санкций состоящий из 1,228 тыс. физических лиц и 468 юридических, в отношении которых введены санкции, а также продлены ранее введенные. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, судьи Конституционного суда, российские журналисты, телеканалы. Введены санкции также против российских компаний "1С" и ABBYY, а также их дочерних предприятий на Украине, запрещены российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru и "Яндекс".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Санкции против РФ

В сентябре 2015 года Украина впервые объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц, позднее санкционный список неоднократно пополнялся.

В настоящее время в этом списке находятся сотрудники ТАСС, МИА "Россия сегодня", изданий "Известия" и "Российская газета", информационного агентства RUPTLY, "Взгляд.ру", телекомпании НТВ, Первого канала, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, депутаты Госдумы.

В числе юридических лиц авиакомпания "ЮТэйр", "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Банк Москвы, Газпромбанк, Первый канал, НТВ, "Россия 24", "Аэрофлот", "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", госкорпорация "Ростех" и другие.