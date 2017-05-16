Вице-адмирал США назвал обеспечение безопасности в Черном море важнейшей задачей НАТО

СОФИЯ, 16 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Командующий 6-м американским флотом и ударных сил НАТО вице-адмирал Кристофер Грэйди обсудил вопросы сотрудничества в области обеспечения морской безопасности в регионе с командующим болгарских военно-морских сил контр-адмиралом Митко Петевым в Варне. На пресс-конференции они высоко оценили совместную работу, подчеркнув, что обеспечение безопасности в Черноморском регионе является одной из важнейших задач, которую предстоит решать совместными усилиями.

"Для нас очень важно поддерживать хорошее взаимодействие и партнерство в открытых для всех международных водах. Наше сотрудничество с болгарскими ВМС - пример выполнения наших обязательств по обеспечению морской безопасности", - отметил Грэйди. Вице-адмирал США подчеркнул, что американские военные корабли находятся в Черном море в рамках сотрудничества с болгарскими ВМС. "Безопасность на море оказывает влияние на безопасность всего региона", - сказал он.

Командующий болгарскими ВМС отметил, что совместные учения с США и помощь, которую оказывают американские эксперты, помогают повышению профессионального уровня болгарских военных. "Для болгарских моряков исключительно важно проводить свои учения в сложной обстановке с высококомпетентными партнерами, так как это является гарантией того, что они смогут защищать безопасность и суверенитет своей родины", - указал Петев.

Посещение Грэйди черноморской столицы Болгарии совпало с неофициальным визитом в Варну американского эсминца USS Oscar Austin, одного из основных боевых кораблей 6-го флота США, который прибыл к болгарским берегам после совместного учения с ВМС Болгарии, Турции и Румынии и пробудет здесь до 20 мая. Появления эсминца у болгарских берегов вице-адмирал объяснил как "видимое напоминание о совместных действиях, если такая необходимость возникнет".