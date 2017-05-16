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Конфликт Брюсселя и Варшавы: ЕС впервые задумался о мониторинге прав человека в сообществе

Международная панорама
16 мая, 21:06 UTC+3 Денис Дубровин,

Если компромисс между Брюсселем и Варшавой найден не будет, Совет ЕС может ввести весьма серьезное наказание для Польши - лишить ее на период до устранения нарушений права голоса в Совете ЕС

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© AP Photo/Virginia Mayo

Конфликт Еврокомиссии и Варшавы по проблеме конституционных реформ в Польше, нарушающих, по мнению Брюсселя, святой для демократических государств принцип разделения властей, привел к неожиданным результатам - в ЕС впервые серьезно заговорили о возможности создания механизма мониторинга соблюдения прав человека на территории самого сообщества.

Для справки: Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий на постоянной основе распространяют оценочные заявления о проблемах с правами человека, нарушениях на выборах или гонениях против СМИ в третьих странах, но всякий раз, когда им адресуют аналогичный вопрос про входящие в ЕС государства, следует неизменный ответ: "Мы не комментируем внутриполитическую ситуацию в странах сообщества".

Смысл этой чеканной формулировки объяснил вот уже почти десять лет назад в интервью ТАСС занимавший в то время пост главы европейской дипломатии Хавьер Солана: "У ЕС нет институциональных механизмов контроля вопросов прав человека в странах сообщества.

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И в этом нет потребности. Гарантии их соблюдения и формирование сильных и устойчивых институтов правового гражданского общества - вся эта работа проводится и контролируется еще на стадии вступления страны в Евросоюз".

Не в последнюю очередь, именно поэтому многочисленные нарушения прав русскоязычного меньшинства в прибалтийских странах за последние 15 лет Брюссель обходил полным молчанием - нет ни практики, ни инструментов, ни потребности, ни желания их отслеживать.

Контроль прав

О намерении создать именно такой институциональный механизм контроля соблюдения прав человека внутри ЕС заявил по итогам заседания Совета ЕС, где рассматривалась кризисная ситуация в Польше, министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс: "Бельгия предложила создать в ЕС механизм контроля за соблюдением прав человека в странах сообщества. Ситуация в Польше сегодня подтверждает востребованность этой инициативы. Мы уже заручились поддержкой более половины государств в Совете ЕС и Европарламента", - отметил он. Рейндерс подчеркнул, что сейчас диалог между Польшей и ЕК по устранению нарушений "по сути блокирован".

"Сегодня все министры призвали к возобновлению этого диалога. Но нам нужно идти дальше в этой системе - нам нужно создать постоянно действующий механизм контроля соблюдения прав человека во всех без исключения странах- членах. Мы контролируем внутренний рынок, законодательство по конкуренции, мы должны также контролировать права человека, что позволит избежать кризисов, аналогичных польскому", - сказал Рейндерс.

Польский кризис

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) после прихода к власти в 2015 году решила изменить закон о Конституционном суде (КС), что было критически оценено как оппозицией внутри страны, так и международными организациями. Новый закон привел к частичной блокаде работы КС. В результате в январе прошлого года ЕК запустила в отношении Польши процедуру оценки соблюдения норм правового государства и верховенства закона.

Варшава обвиняется в несоблюдении решений КС, что ведет к разрушению демократических ценностей. После начала конституционного кризиса в Польше ЕК неоднократно направляла польским властям свои рекомендации и предложения по выходу из него, но в руководстве республики считают, что провели реформу КС в соответствии с европейскими стандартами и нормами.

Между тем, если компромисс между Брюсселем и Варшавой найден не будет, Совет ЕС может ввести весьма серьезное наказание для Польши, а именно - лишить ее на период до устранения нарушений права голоса в Совете ЕС, то есть возможности влиять на принимаемые в ЕС решения. Возможность этой меры была впервые внесена в законодательную базу ЕС в 2009 году и прописана в 7-й статье Лиссабонского договора. Однако на практике она еще не только ни разу не применялась, но и ни разу всерьез не обсуждалась.

Мягкая позиция ЕК

Ответственный за польское досье в Брюсселе - первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс - был по итогам министерской встречи мягок и всячески демонстрировал свое стремление договориться полюбовно. На пресс-конференции он сразу заявил, что Еврокомиссия будет продолжать диалог с Польшей по проблемным конституционным реформам и информировать Совет ЕС о его результатах.

"У нас есть широкое взаимопонимание с министрами, что соблюдение верховенства права - это общий интерес и общая ответственность институтов ЕС и стран сообщества. Прозвучал призыв от широкого большинства стран-членов, что мы (Еврокомиссия) должны продолжать диалог с Польшей, чтобы достичь решения имеющихся проблем и информировать Совет ЕС по этим вопросам. Я верю, что решение может быть найдено и польское правительство теперь открыто для диалога", - заявил он.

Тиммерманс особенно подчеркнул, что принцип разделения властей не может ставиться под сомнение в ЕС. При этом он добавил, что намерен "использовать все инструменты в своем инструментарии для диалога с Польшей, но ни в чьи интересы не входит загонять одну из стран ЕС в угол".

Польский ответ

Тиммермансу немедленно и в тон ответил замглавы МИД Польши по отношениям с ЕС Конрад Шиманьский, представлявший страну в Совете ЕС: "Правительство Польши готово продолжать диалог с ЕК по вопросу о соблюдении демократических норм и верховенства закона".

"Польша в последние полтора года охотно ведет диалог. Мы за то, чтобы его продолжать, но против того, чтобы нарушалось суверенное право польского парламента формировать конституционный порядок в стране", - отметил Шиманьский.

По его словам, Польша представила всем странам-членам "детальный юридический анализ и позицию республики по этому вопросу". "Между Польшей и ЕК нет никакого конфликта из-за ценностей. Нормы демократического правового государства важны для Польши", - констатировал он, подчеркнув, что текущий конфликт Варшава считает "искусственным". "Есть спор, касающийся использования этих ценностей", - пояснил Шиманьский, указав, что в ЕС нет суда, который мог бы разрешить этот спор.

Как утверждает представитель польского внешнеполитического ведомства, лишь отдельные страны настаивали на том, чтобы Польша выполнила рекомендации ЕК и Венецианской комиссии, которые были переданы этими организациями республике, но были частично или полностью отвергнуты Варшавой.

Отвечая на вопрос о возможных финансовых последствиях для Польши и ограничении европейского финансирования в случае отказа выполнять просьбы ЕК, Шиманьский напомнил, что "европейский бюджет принимается, опираясь на нормы права", нарушение которых, по его словам, ударило бы по основам Евросоюза.

Словесные игры и выводы

Словесные игры между Брюсселем и Варшавой судя по состоявшемуся обмену мнений будут продолжаться еще долго, а практических решений, вероятно, предстоит ждать еще больше. Брюссель  не имеет ресурсов для действий с позиции силы, будучи уже крайне ослаблен процессом выхода Великобритании из состава сообщества. Для институтов ЕС сейчас крайне важно сохранить единство остальных стран ЕС перед началом тяжелейших переговоров о "разделе имущества" с Лондоном, которые должны начаться в июне. С другой стороны, трудно предположить, что инициатива Бельгии о создании механизма контроля соблюдения прав человека в самом Евросоюзе быстро получит одобрение всех стран-членов ЕС, ведь каждая из них понимает, что этот механизм будет действовать и в отношении нее.

И тем не менее, важным результатом польского кризиса становится постепенное осознание европейскими политическими элитами, что простое членство страны в ЕС еще не является гарантией выполнения ее руководством всех европейских норм, свобод и фундаментальных прав, что ранее воспринималось в Европе, как аксиома.

Денис Дубровин, Ирина Полина

 

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