Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информацией

Международная панорама
17 мая, 13:14 дата обновления: 17 мая, 13:19 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Британский премьер заявила, что Лондон продолжит поставлять разведывательные данные Вашингтону

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© AP Photo/Frank Augstein

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Президент США Дональд Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информацией, и независимо от этого Великобритания продолжит вести обмен разведывательными данными с США. Об этом на пресс-конференции в Лондоне заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в связи с сообщениями о том, что Трамп 10 мая на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком якобы мог поделиться абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Смотрите также

ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет

Белый дом не комментирует данные о том, что Трамп поделился с Лавровым данными от Израиля

Помощник президента: Трамп не допустил нарушений, поделившись с Лавровым информацией

"То, что Трамп с кем-либо обсуждает в Белом доме, является делом президента Трампа. Мы продолжим делиться разведывательными данными с США так же, как мы это делаем и с другими странами по всему миру. Мы все работаем вместе для противостояния тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Главная угроза, конечно, угроза терроризма, преимущественно исходящая от ДАИШ (арабское наименование ИГ)", - сказала британский премьер.

"Мы продолжаем работать вместе. Мы убеждены в том, что отношения между США и Великобританией помогают сохранять всех нас в безопасности", - подчеркнула она.

Газета Washington Post на этой неделе сообщила о том, что на состоявшейся 10 мая встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком Трамп мог поделиться абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позднее газета New York Times, ссылающаяся на действующих и бывших должностных лиц США, написала, что якобы переданная секретная информация была получена от Израиля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти публикации "полной ерундой". Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что подобные сообщения в СМИ являются продолжением кампании, которая развернулась еще до выборов президента США, и имеют своей целью "политическое давление на новую администрацию Белого дома, торг по различного рода вопросам назначений, лоббирования".

Сам Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов, и, по его мнению, они будут способствовать борьбе с терроризмом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама