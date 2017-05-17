Мэй: Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информацией

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Президент США Дональд Трамп сам принимает решения, с кем ему делиться секретной информацией, и независимо от этого Великобритания продолжит вести обмен разведывательными данными с США. Об этом на пресс-конференции в Лондоне заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в связи с сообщениями о том, что Трамп 10 мая на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком якобы мог поделиться абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"То, что Трамп с кем-либо обсуждает в Белом доме, является делом президента Трампа. Мы продолжим делиться разведывательными данными с США так же, как мы это делаем и с другими странами по всему миру. Мы все работаем вместе для противостояния тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Главная угроза, конечно, угроза терроризма, преимущественно исходящая от ДАИШ (арабское наименование ИГ)", - сказала британский премьер.

"Мы продолжаем работать вместе. Мы убеждены в том, что отношения между США и Великобританией помогают сохранять всех нас в безопасности", - подчеркнула она.

Газета Washington Post на этой неделе сообщила о том, что на состоявшейся 10 мая встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком Трамп мог поделиться абсолютно секретной информацией о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позднее газета New York Times, ссылающаяся на действующих и бывших должностных лиц США, написала, что якобы переданная секретная информация была получена от Израиля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти публикации "полной ерундой". Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что подобные сообщения в СМИ являются продолжением кампании, которая развернулась еще до выборов президента США, и имеют своей целью "политическое давление на новую администрацию Белого дома, торг по различного рода вопросам назначений, лоббирования".

Сам Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что эти факты касались терроризма и безопасности авиаполетов, и, по его мнению, они будут способствовать борьбе с терроризмом.