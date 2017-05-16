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Белый дом не комментирует данные о том, что Трамп поделился с Лавровым данными от Израиля

Международная панорама
16 мая, 21:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Ранее NYT сообщила со ссылкой на источники, что Трамп поделился на встрече в Вашингтоне с Лавровым и Кисляком секретной информацией, полученной от Израиля

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом отказался комментировать публикацию газеты The New York Times (NYT), которая ранее со ссылкой на источники сообщила, что секретная информация, которой президент США Дональд Трамп поделился на встрече в Вашингтоне на прошлой неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, была получена из Израиля.

"Я не могу комментировать этот вопрос", - сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время брифинга для журналистов.

По утверждению NYT, президент США на встрече с российскими дипломатами поделился информацией о некоем террористическом заговоре группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Израильская сторона, когда передавала эти сведения Вашингтону, настоятельно рекомендовала осмотрительно обращаться с этими разведывательными данными, пишет газета.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Кисляк, Сергей Иванович Лавров, Сергей Викторович
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