Белый дом не комментирует данные о том, что Трамп поделился с Лавровым данными от Израиля

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Белый дом отказался комментировать публикацию газеты The New York Times (NYT), которая ранее со ссылкой на источники сообщила, что секретная информация, которой президент США Дональд Трамп поделился на встрече в Вашингтоне на прошлой неделе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, была получена из Израиля.
"Я не могу комментировать этот вопрос", - сказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время брифинга для журналистов.
По утверждению NYT, президент США на встрече с российскими дипломатами поделился информацией о некоем террористическом заговоре группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Израильская сторона, когда передавала эти сведения Вашингтону, настоятельно рекомендовала осмотрительно обращаться с этими разведывательными данными, пишет газета.