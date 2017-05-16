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Помощник президента: Трамп не допустил нарушений, поделившись с Лавровым информацией

Международная панорама
16 мая, 19:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Герберт Макмастер считает, что американский лидер "никаким образом не компрометировал источники и методы разведки"

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп не допустил никаких нарушений, поделившись с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым данными, которые имеют отношение к борьбе с терроризмом. Об этом на брифинге сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"То, что он обсуждал, не было нарушением", - сказал Макмастер. По его словам, никто из тех, кто присутствовал на прошедшей 10 мая встрече, "не чувствовал, что были допущены какие-либо нарушения".

"Президент никаким образом не компрометировал источники и методы (разведки США)", - подчеркнул Макмастер. При этом он отметил, что утечки об этом в СМИ представляют угрозу безопасности.

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