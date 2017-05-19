Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС ожидает от Киева объяснений по поводу блокирования российских соцсетей

Международная панорама
19 мая, 17:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, мая. /ТАСС

Евросоюз рассчитывает на то, что ограничительные меры Украины "не будут иметь негативного влияния на фундаментальное право на свободу мнения", отметили в представительстве ЕС

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Европейский союз ожидает от Киева дальнейших объяснений по поводу решения о блокировании российских социальных сетей. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС на Украине.

"Блокирование российских информационных ресурсов в сети не должно нарушать свободу выражения мнения. В Евросоюзе ожидают дальнейших объяснений от украинских властей, в том числе в части временного характера этих мер", - отмечается в документе.

В представительстве отметили, что ЕС признает прерогативу украинского руководства в плане защиты национальных интересов. В то же время Евросоюз ожидает, что власть "осуществит шаги относительно того, что ограничительные меры, принятые на основе национальной безопасности, не будут иметь негативного влияния на фундаментальное право на свободу мнения".

Утром 16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запретом оказались Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Это решение вызвало шквал критики как внутри страны, так и за рубежом. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что таким образом был нанесен удар по свободе слова на Украине. Организация также призвала Порошенко немедленно отменить санкции в отношении российских социальных сетей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции Украины против России
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
7
Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения
Темы дня
Загрузка...
Реклама