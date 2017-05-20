СМИ: компрометирующая президента Бразилии аудиозапись была отредактирована

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Аудиозапись, компрометирующая президента Бразилии Мишела Темера, была отредактирована. Такой вывод содержится в публикации одной из крупнейших газет южноамериканской страны Folha de Sao Paulo.

Руководство издания заказало экспертизу записи после того, как она была обнародована Федеральным верховным судом (ФВС) Бразилии. Специалист Регионального суда штата Сан-Паулу Рикарду Кайрес дус Сантус, который передал газете свое заключение, пришел к выводу, что получасовое аудио разговора главы государства с предпринимателем Жоэсли Батистой было "отредактировано более чем 50 раз". По мнению эксперта, некоторые части беседы могли быть удалены перед тем, как запись была передана в прокуратуру и в суд.

Кайрес дус Сантус также отметил, что "нельзя определить, с какой целью это было сделано". В свою очередь Генеральная прокуратура Бразилии заявила, что приняла запись в качестве улики, так как "технический анализ подтвердил, что зафиксированный разговор является связным и логичным". "Достоверность этого аудио может быть подтверждена в процессе расследования", - добавили в ведомстве.

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом бразильский лидер сейчас официально является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и пообещал доказать свою невиновность в суде.