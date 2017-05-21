Тиллерсон: Трамп на встрече с Лавровым выступил за улучшение отношений США и РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ранее в этом месяце высказался за улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.
Как отметил шеф американской дипломатии, на указанной встрече Трамп "признал, что отношения находятся на низком уровне". Американский лидер, по словам Тиллерсона, тогда также отметил, что США и России нужно стремиться к их улучшению.
По словам госсекретаря, президент в беседе с главой МИД РФ заявил, что политические скандалы в Вашингтоне не отвлекут его от попыток взаимодействовать с Москвой.
Шефу американской дипломатии был задан вопрос о том, действительно ли Трамп в беседе с министром иностранных дел РФ упомянул об увольнении директора ФБР США Джеймса Коми, назвав последнего сумасшедшим. "Я понял этот разговор иначе", - ответил Тиллерсон. "Думаю, президент пытался сообщить россиянам: "Я не допущу, чтобы все происходящее в США отвлекло меня от попыток взаимодействовать с Россией, выявить сферы, в которых мы могли бы работать вместе", - добавил госсекретарь.
"Полагаю, что президент пытался подчеркнуть, что отношения находятся на низком уровне, нам нужно изменить это. Нам нужно вместе работать над улучшением ситуации", - пояснил Тиллерсон. Как он указал, Трамп на встрече с Лавровым дал ясно понять, что политические скандалы в США не заставят его отказаться от "работы по взаимодействию с Россией, с тем, чтобы выяснить, как можно улучшить отношения".
В начале мая Лавров посетил США и встретился в Вашингтоне с Тиллерсоном и Трампом.