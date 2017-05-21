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На Украине по обвинению в госизмене арестован 73-летний организатор "Бессмертного полка"

Международная панорама
21 мая, 22:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, мая. /ТАСС

Замглавы партии "Союз левых сил" Ивана Бондарчука обвиняют в подготовке протестной акции, однако в партии уверены, что уголовное дело стало местью за проведение марша "Бессмертного полка" в Виннице

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КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники следственных органов Украины по обвинению в госизмене арестовали заместителя главы партии "Союз левых сил" Ивана Бондарчука, который участвовал в организации марша "Бессмертного полка" в Виннице. Об этом в воскресенье сообщил глава партии Василий Волга.

"Вчера был арестован Иван Николаевич Бондарчук - мой заместитель, руководитель винницкой областной организации "Союза левых сил", член политсовета. Арестовали семидесяти трехлетнего Ивана Николаевича за "измену Родине", - написал он в Facebook. Бондарчуку, добавил Волга, грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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Глава партии уточнил, что его заместителя обвиняют в подготовке протестной акции, однако в "Союзе левых сил" уверены, что уголовное дело стало местью за проведение "Бессмертного полка" в День Победы.

"Сегодня они будут мстить всем, кто организовывал "Бессмертный полк", всем, кто вышел на 9 Мая с портретами своих предков-освободителей, - подчеркнул Волга. - Тогда, 9 мая, они просто не смогли устроить кровавую баню. Было "Евровидение". А теперь можно".

Глава "Союза левых сил" также возмутился тем, что арест не вызвал резонанса в стране. По словам Волги, это свидетельствует только о том, что "политические аресты на Украине стали обыденным и привычным делом".

Прокуратура Винницкой области на этой неделе сообщала о следственных мероприятиях в рамках расследования дела о государственной измене. Речь шла об обысках, в ходе которых, как сообщили в пресс-службе ведомства, у неназванных "представителей пророссийской политической силы" изъяты средства связи, "агитационная символика" и деньги. О проведении задержаний в прокуратуре не сообщили.

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