Либерализация визового режима ЕС для Украины начнет действовать с 10 июня

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Либерализация визового режима Евросоюза для граждан Украины начнет действовать с 10 июня. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, где опубликовано решение сообщества.

"Это постановление вступит в силу на двадцатый день со дня его публикации в официальном журнале Евросоюза", - отмечается в документе.