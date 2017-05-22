Либерализация визового режима ЕС для Украины начнет действовать с 10 июня

Совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента Михаила АкуловаТранспорт 22 мая, 11:55
Более 70 пострадавших от паводка жителей Ишима получили компенсацииНовости Урала 22 мая, 11:55
МВД и Group IB пресекли деятельность хакеров, похитивших более 50 млн рублейПроисшествия 22 мая, 11:53
Шахназаров не планирует снимать "Курьер-2", но не против его созданияКультура 22 мая, 11:45
В США после 146 лет работы закрылся Цирк Барнума и братьев РинглингКультура 22 мая, 11:44
Стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019 в КрасноярскеНовости партнеров 22 мая, 11:43
В Елисейском дворце не комментируют сообщения СМИ о визите президента РФ во ФранциюМеждународная панорама 22 мая, 11:38
Российские футболисты будут готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. СтрельцоваСпорт 22 мая, 11:28
Навигация началась на реке Лена в ЯкутииТранспорт 22 мая, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Либерализация визового режима Евросоюза для граждан Украины начнет действовать с 10 июня. Об этом говорится в официальном журнале ЕС, где опубликовано решение сообщества.
"Это постановление вступит в силу на двадцатый день со дня его публикации в официальном журнале Евросоюза", - отмечается в документе.