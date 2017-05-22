На северо-западе Венесуэлы в ходе протеста был убит студент

МЕХИКО, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Один человек убит в ходе протестов в штате Баринас на северо-западе Венесуэлы. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Национальной ассамблеи (парламента) Фредди Суперлано. Ответственность за убийство 19-летнего юноши он возложил на сотрудников правоохранительных органов.

"Национальная гвардия пулей в грудь убила Йормана Бервесию, молодого лицеиста, который протестовал в Баринасе, режим убивает будущее", - написал Суперлано. По подсчетам оппозиции, число погибших с момента начала антиправительственных манифестаций в апреле достигло 53 человек, сотни пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.

Поводом для самых массовых акций протеста за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.