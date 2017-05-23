Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 19 человек

Международная панорама
23 мая, 2:37 дата обновления: 23 мая, 3:32 UTC+3

Еще около 50 ранены, сообщили в полиции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Peter Byrne/PA via AP

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Не менее 19 человек стали жертвами взрыва на крытом стадионе в Манчестере, ранены около 50. Об этом говорится в сообщении полиции Большого Манчестера, распространенном в Twitter.

"На данный момент подтверждена гибель 19 человек, около 50 ранены", - отмечается в сообщении.

При этом полиция подтвердила, что версия того, что был совершен террористический акт, рассматривается как приоритетная. "В настоящее время данный инцидент рассматривается как террористический акт", - отмечается в коммюнике.

"В понедельник незадолго до 22:35 местного времени (00:35 мск вторника - прим. ТАСС) в полицию поступили сообщения о взрыве на "Манчестер-Aрене", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил о 20 погибших. 

Представители правоохранительных органов в США и в Великобритании, отмечалось в репортаже, сообщили, что на арене, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, возможно, произошли два взрыва. Пока нет информации о характере взрывов, и представители правоохранительных органов подчеркнули, что их информация носит предварительный характер.

Взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.

Ранее очевидцы сообщили о двух громких взрывах, произошедших сразу по завершении концерта. Стадион вмещает 21 тыс. человек.

Представитель 23-летней поп-певицы сообщил, что она не пострадала в результате инцидента.

Местные СМИ распространяют фото пострадавших людей в результате взрыва, которым прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь, останавливая кровотечение. К стадиону стянуты более полусотни полицейских автомобилей и карет скорой помощи, все подъезды к стадиону перекрыты для движения автотранспорта, движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
2
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
3
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
4
В России заработал сервис бесконтактной оплаты Android Pay
5
Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Белый дом подтвердил, что США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
Темы дня
Загрузка...
Реклама