В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 19 человек

ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Не менее 19 человек стали жертвами взрыва на крытом стадионе в Манчестере, ранены около 50. Об этом говорится в сообщении полиции Большого Манчестера, распространенном в Twitter.

"На данный момент подтверждена гибель 19 человек, около 50 ранены", - отмечается в сообщении.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 May 2017

При этом полиция подтвердила, что версия того, что был совершен террористический акт, рассматривается как приоритетная. "В настоящее время данный инцидент рассматривается как террористический акт", - отмечается в коммюнике.

"В понедельник незадолго до 22:35 местного времени (00:35 мск вторника - прим. ТАСС) в полицию поступили сообщения о взрыве на "Манчестер-Aрене", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил о 20 погибших.

Представители правоохранительных органов в США и в Великобритании, отмечалось в репортаже, сообщили, что на арене, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, возможно, произошли два взрыва. Пока нет информации о характере взрывов, и представители правоохранительных органов подчеркнули, что их информация носит предварительный характер.

People rushing out of arena #Manchester #ManchesterArena pic.twitter.com/hE1O6GK0JH — John (@tdsdrive) 22 May 2017

Взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.

Ранее очевидцы сообщили о двух громких взрывах, произошедших сразу по завершении концерта. Стадион вмещает 21 тыс. человек.

Представитель 23-летней поп-певицы сообщил, что она не пострадала в результате инцидента.

Местные СМИ распространяют фото пострадавших людей в результате взрыва, которым прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь, останавливая кровотечение. К стадиону стянуты более полусотни полицейских автомобилей и карет скорой помощи, все подъезды к стадиону перекрыты для движения автотранспорта, движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено.