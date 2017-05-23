Оппозиция зарегистрировала в Раде законопроект об отмене языковых квот на телевидении

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" зарегистрировала в Верховной раде проект об отмене закона, устанавливающего языковые квоты на телевидении и радио. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

"Проект об отмене закона о языковых квотах на телевидении, предложенный "Оппозиционным блоком", зарегистрирован в Раде", - сказал Павленко.

По его словам, закон "принят с грубым нарушением регламента Верховной рады и может быть отменен как решением парламента, так и в судебном порядке". Павленко пояснил, что соответствующие документы для принятия закона во втором чтении появился на сайте Рады лишь вечером 22 мая, а депутаты получили ее на руки только в день голосования, хотя регламент требует, чтобы депутаты ознакомились с проектом не менее, чем за 10 дней до его рассмотрения на сессии Рады. Кроме того, добавил Павленко, была нарушена процедура рассмотрения законопроекта.

При этом, считает парламентарий, при принятии закона о квотах на телевидении депутаты от коалиции руководствовались в первую очередь политической целесообразностью. Он сказал также, что на Украине нет условий для полноценного и своевременного выполнения закона. "Устанавливается очень короткий период перехода на 75% украинского вещания - все каналы должны в течение четырех месяцев создать или купить достаточно продукции на украинском языке или же перевести ее", - сказал Павленко, добавив, что это выполнить проблематично. "У нас даже нет достаточного количества украинских фильмов, сериалов, телевизионных программ, нет достаточного количества качественного украинского продукта, который был бы интересен зрителю", - отметил он.

В этой связи, считает депутат, многие зрители откажутся от просмотра украинских каналов и "перейдут либо на спутник, либо в интернет, что подорвет экономику украинских телеканалов".

Ранее во вторник Рада приняла закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов.