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Избранный президент Эквадора объявил состав будущего правительства

Международная панорама
23 мая, 21:07 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

В частности, министром иностранных дел страны станет его экс-глава Мария Фернанда Эспиноса Гарсес

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Избранный президент Эквадора Ленин Морено объявил состав будущего правительства. Соответствующий список политик разместил на своей странице в Twitter.

"Этот кабинет министров отражает главные характеристики нового этапа в истории страны и в нашем политическом процессе - плюрализм, единство и диалог. Он будет состоять из профессионалов, активистов и предпринимателей из различных социальных и политических кругов, рас и национальностей", - написал Морено.

Правительство избранного президента Эквадора будет состоять из 23 министерств и 12 секретариатов. Морено упразднил существование министров-координаторов, обладавших расширенными полномочиями в администрации уходящего президента Рафаэля Корреа.

Как сообщил избранный эквадорский лидер, пост министра финансов займет преподаватель экономики Карлос Альберто де ла Торре, а министерство угледоводородов возглавит Карлос Энрике Перес Гарсия - бывший топ-менеджер американской нефтесервисной компании Halliburton. Главой МИД станет Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, которая уже занимала этот пост в администрации Корреа с января по декабрь 2007 года, а сейчас является постоянным представителем Эквадора при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Кандидат от правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней Морено заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо, получил 48,84% голосов.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Россию на торжественной церемонии будет представлять глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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