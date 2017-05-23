Избранный президент Эквадора объявил состав будущего правительства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Избранный президент Эквадора Ленин Морено объявил состав будущего правительства. Соответствующий список политик разместил на своей странице в Twitter.

"Этот кабинет министров отражает главные характеристики нового этапа в истории страны и в нашем политическом процессе - плюрализм, единство и диалог. Он будет состоять из профессионалов, активистов и предпринимателей из различных социальных и политических кругов, рас и национальностей", - написал Морено.

Un Gabinete que refleje el sello de esta nueva etapa en la historia del país y de nuestro proceso político: pluralidad, unidad y diálogo… — Lenín Moreno (@Lenin) 23 May 2017

Правительство избранного президента Эквадора будет состоять из 23 министерств и 12 секретариатов. Морено упразднил существование министров-координаторов, обладавших расширенными полномочиями в администрации уходящего президента Рафаэля Корреа.

Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, con mucha responsabilidad he trabajado en la conformación de nuestro Gabinete de Gobierno… pic.twitter.com/gX5hhHVduI — Lenín Moreno (@Lenin) 23 May 2017

Как сообщил избранный эквадорский лидер, пост министра финансов займет преподаватель экономики Карлос Альберто де ла Торре, а министерство угледоводородов возглавит Карлос Энрике Перес Гарсия - бывший топ-менеджер американской нефтесервисной компании Halliburton. Главой МИД станет Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, которая уже занимала этот пост в администрации Корреа с января по декабрь 2007 года, а сейчас является постоянным представителем Эквадора при отделении ООН и других международных организаций в Женеве.

Кандидат от правящего левого блока "Альянс ПАИС" Ленин Морено был избран 2 апреля в результате второго тура выборов президента страны. По итогам обработки 100% бюллетеней Морено заручился поддержкой 51,16% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо, получил 48,84% голосов.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Россию на торжественной церемонии будет представлять глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.