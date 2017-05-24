NBC: Сирия возвращает свою авиацию на атакованную США базу в провинции Хомс

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Сирийские ВВС начали перемещать свои истребители и личный состав на авиабазу Шайрат в провинции Хомс, по которой США в апреле этого года нанесли удар. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По данным ее источников в министерстве обороны США, сирийцы частично завершили восстановительные работы на авиабазе, пострадавшей от американского удара. Туда, по данным NBC, за последние несколько дней уже были перемещены несколько истребителей Су-22 и МиГ-23 сирийских ВВС.

"Скоро они снова начнут совершать оттуда вылеты", - приводит телеканал слова одного из неназванных источников.

Корабли ВМС США атаковали авиабазу Шайрат крылатыми ракетами Tomahawk в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возлагает на Дамаск. В США считают, что именно с этой базы вылетели сирийские самолеты с химоружием для нанесения удара по Хан-Шейхуну. В Москве назвали удар по Шайрату агрессией.