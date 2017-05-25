Нацбанк Украины: Киев в 2017 году ожидает от МВФ еще более $4,5 млрд

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КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Украина после завершения работы очередной миссии экспертов Международного валютного фонда (МВФ) ожидает решения о предоставлении нового кредитного транша. Об этом заявил временный глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.
"Безусловно, мы ожидаем после (завершения работы) миссии заседания Совета директоров МВФ и пересмотра вопросов, которые мы обсуждаем, принятие решения о выделении очередного транша", - заявил он.
По словам Смолия, в 2017 году Киев ожидает от МВФ еще более $4,5 млрд кредитов, а в 2018 - дополнительно более $3 млрд.
Миссия фонда на этой неделе заканчивает работу, которую ведет с 16 мая. Ее представители обсудили с украинскими чиновниками аспекты будущей пенсионной и земельной реформ, а также стратегию развития и корпоративного управления госбанками, уточнил Смолий.
В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. Последний кредит от МВФ в размере $1 млрд правительство страны получило 5 апреля этого года.