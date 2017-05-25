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БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Страны НАТО приняли национальные планы по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.
"Первая оценка реализации этих планов пройдет в декабре на встрече министров иностранных дел НАТО", - сказал генсек.
По его словам, каждый национальный план действий будет включать конкретные обязательства страны по поэтапному увеличению своего военного бюджета до 2% ВВП, как того требуют США. Эти планы также должны регулировать, какую часть средств государства будут выделять на приобретение новых видов вооружений и какую - на обеспечение участия в военных операция альянса.
"Эти планы станут мощным инструментом для выполнения бюджетных обязательств стран альянса к 2024 году", - сказал Столтенберг.
Также главы государств и правительств 28 стран-членов НАТО решили создать антитеррористический центр по обмену информацией в Брюсселе. "Мы решили создать новую ячейку по антитеррористической разведке в нашей штаб-квартире", - отметил он. По словам Столтенберга, у новой структуры появится свой координатор, однако кто им станет, пока неизвестно.
Кроме того, генсек заявил, что НАТО расширит поддержку и в будущем присоединится к коалиции во главе с США, проводящей операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.
"Быть членом коалиции не означает, что НАТО будет участвовать в боевых действиях, однако это мощные сигнал о нашей приверженности делу международной борьбы с терроризмом, - отметил Столтенберг. - НАТО получит возможность участвовать в выработке политических решений".
Борьба с терроризмом была одной из двух главных тем нынешнего саммита НАТО наряду с вопросом о распределении расходов на оборону. Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс намерен "усилить роль НАТО в борьбе с терроризмом".
Следующий саммит глав государств и правительств альянса пройдет в 2018 году.