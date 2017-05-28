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СМИ: США хотят направить третий авианосец в западную часть Тихого океана

Международная панорама
28 мая, 0:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Nimitz присоединится к находящимся в регионе авианосцам Ronald Reagan и Carl Vinson для сдерживания КНДР

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© EPA/JEON HEON-KYUN

ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные планируют направить в западную часть Тихого океана уже третий авианосец с целью заставить КНДР прекратить реализацию ракетной и ядерной программ. Об этом со ссылкой на свои источники в субботу сообщила радиостанция "Голос Америки".

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© Станислав Красильников/ТАСС

СМИ: Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты

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По ее данным, речь идет об отправке атомного авианосца Nimitz, который является одним из самых больших военных кораблей в мире. На данный момент в этом регионе находятся уже два авианосца - Ronald Reagan и Carl Vinson. Ранее сообщалось, что Пентагон хочет провести в районе Корейского полуострова военно-морские учения с их участием.

Радиостанция отмечает, что до этого США крайне редко направляли сразу три судна такого класса в один регион, но "растущая ядерная и ракетная угроза со стороны Северной Кореи рассматривается, как одна из главных проблем в сфере безопасности для президента Дональда Трампа".

21 мая в КНДР был произведен очередной запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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