СМИ: США хотят направить третий авианосец в западную часть Тихого океана

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ВАШИНГТОН, 28 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные планируют направить в западную часть Тихого океана уже третий авианосец с целью заставить КНДР прекратить реализацию ракетной и ядерной программ. Об этом со ссылкой на свои источники в субботу сообщила радиостанция "Голос Америки".
По ее данным, речь идет об отправке атомного авианосца Nimitz, который является одним из самых больших военных кораблей в мире. На данный момент в этом регионе находятся уже два авианосца - Ronald Reagan и Carl Vinson. Ранее сообщалось, что Пентагон хочет провести в районе Корейского полуострова военно-морские учения с их участием.
Радиостанция отмечает, что до этого США крайне редко направляли сразу три судна такого класса в один регион, но "растущая ядерная и ракетная угроза со стороны Северной Кореи рассматривается, как одна из главных проблем в сфере безопасности для президента Дональда Трампа".
21 мая в КНДР был произведен очередной запуск баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По данным информационного агентства ЦТАК, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". СБ ООН осудил очередное ракетное испытание в КНДР и пригрозил ей ужесточением санкций. В заявлении для печати члены Совбеза назвали поведение Пхеньяна "дестабилизирующим и вопиющим", потребовав отказаться от проведения ракетных и ядерных испытаний.