CNN разорвала контракт с ведущей из-за ее фото с муляжом отрезанной головы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская телекомпания CNN разорвала контракт с актрисой и телеведущей Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо и прическу президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

Ожидалось, что Гриффин будет одной из ведущих трансляции встречи Нового года на CNN. Она уже неоднократно выступала в этой роли.

CNN has terminated our agreement with Kathy Griffin to appear on our New Year's Eve program. — CNN Communications (@CNNPR) 31 May 2017

Снимок с Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминает голову Трампа, опубликовал ранее американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях. За редким исключением, отклики были негативные. С критикой выступил сам Трамп и его супруга.

Телекомпания CNN назвала снимок "отвратительным и непристойным". Гриффин уже извинилась, она согласилась, что "перешла черту", и потребовала от фотографа изъять снимки и их копии из публичного доступа.