CNN: в Конгрессе США проверяют еще одну встречу министра юстиции Сешнса с послом РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Члены спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса США собирают дополнительную информацию с целью точно установить факт еще одной встречи нынешнего генерального прокурора, министра юстиции Джеффа Сешнса с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Эти комитеты ведут расследования по делу о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По ее сведениям, приватная встреча Сешнса и российского дипломата могла состояться 27 апреля 2016 года в столичном отеле Mayflower. В этот день Дональд Трамп, который на тот момент являлся одним из претендентов в президенты США, выступил с программной речью о внешней политике. Речи предшествовал прием для узкого круга приглашенных, среди которых, по данным CNN, находился и Кисляк. По версии телекомпании, законодателей интересуют, встречался ли Сешнс с Кисляком с глазу на глаз в тот день.

В Минюсте на запрос CNN рекомендовали не мешать спецпрокурору Роберту Мюллеру курировать федеральное расследование дела о приписываемом Москве вмешательстве в ход прошлогодних американских выборов. "Министерство юстиции назначило спецсоветника (спецпрокурора), который отвечает за это. Ему надо позволить выполнить поручение. К сожалению, анонимные источники, достоверность сведений которых никогда нельзя будет публично проверить, постоянно пытаются помешать этому процессу, педалируя фальшивки и скармливая их ведущим СМИ", - отметила официальный представитель ведомства Сара Исгур Флорес.

"Факты остаются неизменными. В то время сенатор (Сешнс) ни вел приватных или сторонних разговоров с официальными лицами России в отеле Mayflower", - добавила она.

Как сообщалось ранее, Сешнс не проинформировал коллег о своем разговоре с Кисляком во время слушаний в Конгрессе, посвященных его утверждению на пост министра юстиции, генпрокурора. В связи с этим представители Демократической партии потребовали отстранить его от участия в расследовании дела о предполагаемых связях команды Трампа с российскими официальными лицами, а также призвали уйти в отставку. В ответ Сешнс объявил, что более не будет участвовать в расследованиях, связанных с выборами.

До сего момента американские СМИ сообщали только о двух встречах Сешнса с российским дипломатом. Как заявил Трамп, первая была организована администрацией предыдущего президента Барака Обамы.