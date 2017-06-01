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Трамп приветствовал планы конгрессменов расследовать данные о прослушке его соратников

Международная панорама
1 июня, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Американский лидер назвал "большой историей "раскрытие и слежку" за людьми, которые происходили в период правления администрации Обамы"

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп приветствовал планы конгрессменов расследовать сообщения о том, что в период правления его предшественника Барака Обамы американские спецслужбы прослушивали представителей его избирательного штаба, имена которых затем просочились в прессу. Об этом американский лидер написал сегодня на своей личной странице в сети Twitter.

"Большая история - это "раскрытие и слежка" за людьми, которые происходили в период правления администрации Обамы", - заявил Трамп.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса разослал в среду официальные запросы в Федеральное бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), а также повестки о даче показаний бывшему помощнику Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему постпреду США при ООН Саманте Пауэр. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США ведет масштабное разбирательство, касающееся попыток вмешательства извне в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Данное разбирательство включает и проверку обоснованности обвинений предыдущей администрации Обамы в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Как уточняет издание, запросы касаются именно несанкционированной огласки имен лиц, разговоры которых тайно прослушивались спецслужбами США.

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