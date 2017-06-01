WSJ: в США конгрессмены в рамках расследования по РФ отправили запросы в ФБР, ЦРУ, АНБ

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса разослал в среду официальные запросы в Федеральное бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), а также повестки о даче показаний бывшему помощнику Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему постпреду США при ООН Саманте Пауэр. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Она напоминает, что данный комитет ведет масштабное разбирательство, касающееся попыток вмешательства извне в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Данное разбирательство включает и проверку обоснованности обвинений предыдущей администрации Обамы в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Как уточняет издание, запросы касаются именно несанкционированной огласки имен лиц, разговоры которых тайно прослушивались спецслужбами США.

22 марта занимавший на тот момент пост председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в рамках закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту, заверил Нуньес.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США. Это привело к утечкам в американских СМИ.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования дела о совершенных во время президентской кампании кибератаках против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.