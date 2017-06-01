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WSJ: в США конгрессмены в рамках расследования по РФ отправили запросы в ФБР, ЦРУ, АНБ

Международная панорама
1 июня, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным издания, три запроса касаются обвинения администрации Барака Обамы в противоправном разглашении информации о гражданах США, которых прослушивало ФБР

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса разослал в среду официальные запросы в Федеральное бюро расследований (ФБР), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), а также повестки о даче показаний бывшему помощнику Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану и бывшему постпреду США при ООН Саманте Пауэр. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Она напоминает, что данный комитет ведет масштабное разбирательство, касающееся попыток вмешательства извне в ход прошлогодней американской избирательной кампании. Данное разбирательство включает и проверку обоснованности обвинений предыдущей администрации Обамы в противоправном разглашении информации об американских гражданах, которых нецеленаправленно прослушивало ФБР. Как уточняет издание, запросы касаются именно несанкционированной огласки имен лиц, разговоры которых тайно прослушивались спецслужбами США.

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22 марта занимавший на тот момент пост председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил журналистам, что ФБР, по имеющейся у него информации, прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа. Делалось это, по его словам, не целенаправленно, а в рамках закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки. Данные о переговорах сотрудников Трампа якобы были собраны в связи с другим расследованием, не относящимся к президенту, заверил Нуньес.

Имена американских граждан, информация о которых была случайно собрана в результате прослушки, санкционированной в отношении другого лица, предавать огласке в США запрещено. Однако имена лиц из окружения Трампа, переговоры которых нецеленаправленно прослушивались, стали широко известны среди представителей разведсообщества и некоторых членов администрации США. Это привело к утечкам в американских СМИ.

Ранее американские законодатели объявили о начале расследования дела о совершенных во время президентской кампании кибератаках против американских политических организаций, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, ФСБ и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя указанные санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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