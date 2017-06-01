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Комитет Палаты представителей США пригласил Флинна и Коэна выступить на слушаниях

Международная панорама
1 июня, 1:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Возглавляющие расследование республиканец Майк Конуэй и демократ Адам Шифф выразили надежду, что все, кому направлены повестки, предоставят комитету необходимые личные и финансовые документы

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ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну и личному юрисконсульту американского президента Дональда Трампа Майклу Коэну повестки для дачи показаний в рамках расследования дела о приписываемом Москве вмешательстве в ход прошлогодних американских президентских выборов. Об этом говорится в распространенном в среду комитетом заявлении.

"В рамках проводимого расследования активных действий России во время предвыборной кампании в 2016 году сегодня мы направили повестки некоторым лицам для дачи показаний, предоставления личных и финансовых документов", - приводятся в нем слова республиканца Майка Конуэя и старшего демократа комитета Адама Шиффа, которые возглавляют расследование. "Мы рассчитываем, что все, кому были направлены повестки для предоставления документов и присутствия на слушаниях, будут действовать в соответствии с запросом с тем, чтобы мы могли получить всю необходимую информацию в рамках расследования", - добавили они.

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Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что Флинн дал согласие предоставить часть документов, запрошенных спецкомитетом по разведке Сената Конгресса США. Речь идет о документации двух принадлежащих Флинну компаний с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также его персональные материалы. Издание уточнило, что речь идет о документации, запрошенной сенатским комитетом для ведения разбирательства утверждений о вмешательстве извне в ход всеобщих выборов в 2016 году и о контактах лиц из окружения Трампа со спецслужбами иностранных государств, включая РФ. По сведениямThe Wall Street Journal, представители Флинна начнут отправлять материалы уже "на следующей неделе".

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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