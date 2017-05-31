Вопросы о расследованиях по РФ будут переданы частному адвокату Трампа

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся расследований дела о приписываемом Москве вмешательстве в прошлогодние американские президентские выборы, впредь будут передавать Марку Касовицу, частному адвокату президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы занимаемся продвижением повестки дня нашего президента", - сказал он, подчеркнув, что "все вопросы на эту тему впредь будут переадресовывать" неработающему в администрации США Касовицу. Так Спайсер ответил на вопрос журналистов о том, нарушал ли Трамп закон и не призывал ли он экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Трамп нанял частного адвоката, который будет помогать ему во взаимодействии как с членами Конгресса США, так и с занимающимися расследованием в отношении России сотрудниками Министерства юстиции и назначенным координатором данного расследования спецпрокурором Робертом Мюллером. Касовиц до этого представлял интересы Трампа на протяжении 15 лет.