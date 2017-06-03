Глава Пентагона: США продолжат санкционное давление на КНДР

СИНГАПУР, 3 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Соединенные Штаты продолжат оказывать дипломатическое и санкционное давление на КНДР с целью отказа Пхеньяна от ядерной программы. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

КНДР "продолжает оставаться одной из главных угроз для безопасности не только в регионе, но и во всем мире", - сказал шеф Пентагона.

Вашингтон, по его словам, "продолжит оказывать дипломатическое и санкционное давление на Пхеньян".

По словам Мэттиса, США надеются, что Китай работает над разрешением проблемы вокруг ядерной программы КНДР. "Ситуация вокруг КНДР является проблемой в том числе и Китая, и мы рассчитываем, что Пекин работает над этой проблемой", - сказал он. США, продолжил Мэттис, "также взаимодействуют с КНР по этой проблематике".

Ранее Совбез ООН единогласно одобрил принятие резолюции 2356, которая предусматривает включение в санкционный список нескольких организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

1 июня США ввели санкции в отношении Корейской народной армии (КНА), Министерства народных вооруженных сил (обороны) КНДР, Государственного совета Северной Кореи, а также ряда физических лиц и некоторых организаций.