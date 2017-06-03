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Полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере

Международная панорама
3 июня, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Уточняется, что задержан 24-летний мужчина в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме"

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Рашем, Великобритания, 2 июня

Рашем, Великобритания, 2 июня

© REUTERS/Andrew Yates

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Великобритании взяли под стражу еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" полиции графства Большой Манчестер.

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Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"

Отмечается, что полиция задержала 24-летнего мужчину в городе Рашем "по подозрению в нарушениях закона о терроризме".

Ранее официальный представитель контртеррористического подразделения полиции Северо-Восточной Англии сообщала о задержании 1 июня двух мужчин в Великобритании по подозрению в нарушении антитеррористического законодательства.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел в ночь на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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