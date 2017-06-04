В результате терактов в Лондоне пострадали французские граждане

Как "Аврора" не стала "Юноной": малоизвестные факты о легендарном крейсереАрмия и ОПК 4 июня, 10:00
Старая схема с новыми вводными: в центре Лондона совершен очередной терактМеждународная панорама 4 июня, 9:48
Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на мосту Лондон-бриджМеждународная панорама 4 июня, 9:27
Путин ответит на вопросы россиян в ходе "Прямой линии" 15 июняПолитика 4 июня, 8:11
Минобороны: развертывание ПРО в Азии усугубляет проблемы Корейского полуостроваАрмия и ОПК 4 июня, 8:04
Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под ТверьюПроисшествия 4 июня, 7:52
За атакой на казино в Маниле стоял 42-летний филиппинецПроисшествия 4 июня, 7:44
Власти Филиппин подтверждают уничтожение боевика из РФ на юге страныМеждународная панорама 4 июня, 7:10
Королевская монополия: "Реал" вновь стал победителем Лиги чемпионовСпорт 4 июня, 6:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Граждане Франции пострадали в результате терактов, произошедших минувшей ночью в центре британской столицы. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
В нем также отмечается, что "Франция делает все возможное, чтобы помочь жертвам". В коммюнике Елисейского дворца также сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с британским народом и заверил, что Франция вместе с Великобританией и другими странами "продолжит принимать все усилия для борьбы против терроризма".
Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер сообщил в эфире телеканала BFM TV, что "двое французских граждан пострадали в результате атак в Лондоне". "Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сказал он.
Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
По последним данным, в результате терактов шесть человек погибли, сорок восемь человек доставлены в больницы. Нападавшие были ликвидированы полицией.