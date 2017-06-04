В результате терактов в Лондоне пострадали французские граждане

ПАРИЖ, 4 июня. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Граждане Франции пострадали в результате терактов, произошедших минувшей ночью в центре британской столицы. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

В нем также отмечается, что "Франция делает все возможное, чтобы помочь жертвам". В коммюнике Елисейского дворца также сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с британским народом и заверил, что Франция вместе с Великобританией и другими странами "продолжит принимать все усилия для борьбы против терроризма".

Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер сообщил в эфире телеканала BFM TV, что "двое французских граждан пострадали в результате атак в Лондоне". "Состояние одного из них оценивается как тяжелое", - сказал он.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате терактов шесть человек погибли, сорок восемь человек доставлены в больницы. Нападавшие были ликвидированы полицией.