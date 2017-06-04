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Британские консерваторы прервали избирательную кампанию из-за терактов в Лондоне

Международная панорама
4 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

"Мы рассмотрим ситуацию завтра (5 июня), когда появится больше данных о нападении", - сказал представитель тори

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Консервативная партия Великобритании приостановила избирательную кампанию перед назначенными на 8 июня досрочными парламентскими выборами из-за совершенных минувшей ночью в Лондоне терактов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя партии.

"Консервативная партия не будет проводить кампанию на национальном уровне. Мы рассмотрим ситуацию завтра (5 июня), когда появится больше данных о нападении", - сказал представитель тори.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате этих терактов шесть человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.

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