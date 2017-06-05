Чавушоглу: ФРГ сможет получить доступ на базу в Конье, но не на Инджирлик

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Бундестага смогут посетить используемую для нужд НАТО авиабазу в Конье, но не базу Инджирлик.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"В данный момент визит на базу НАТО в Конье возможен, в отличие от визита на авиабазу Инджирлик", - приводит агентство Reuters слова Чавушоглу.

Между Турцией и странами Запада наметились серьезные разногласия на фоне референдума по конституционной реформе республики. Непросто в последние месяцы складываются отношения Турции и ФРГ. Главная проблема к настоящему времени - отказ Анкары пустить депутатов Бундестага на авиабазу Инджирлик, где расквартированы немецкие военные. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что если решение не будет изменено, то военнослужащих придется вывести и передислоцировать на базу в другом государстве.