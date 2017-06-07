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Трамп настроен на поездку в Великобританию, несмотря на заявления мэра Лондона

Международная панорама
7 июня, 0:57 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Мэр Лондона ранее предложил отменить намеченный госвизит президента США в связи с комментариями американского лидера в Twitter

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ВАШИНГТОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему собирается нанести государственный визит в Великобританию, невзирая на высказывания мэра Лондона Садика Хана, призвавшего аннулировать такие планы. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как сообщалось ранее, госвизит Трампа в Соединенное Королевство намечен на осень. У Спайсера поинтересовались, получил ли уже Трамп приглашение британской стороны совершить эту поездку. Официальный представитель американского лидера дал на это утвердительный ответ.

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В связи с этим Спайсера спросили, намерен ли все еще Трамп отправляться с визитом в Великобританию в свете заявлений Хана. "Он (глава администрации США - прим. корр. ТАСС) высоко ценит любезное приглашение Ее Величества королевы (Елизаветы II)", - подчеркнул в ответ Спайсер.

Ранее Хан предложил отменить намеченный госвизит Трампа. Причиной такого заявления стали комментарии американского лидера в Twitter. В них Трамп раскритиковал Хана за слова, произнесенные после терактов в британской столице.

"Я не думаю, что мы должны разворачивать красную ковровую дорожку перед президентом США в тех условиях, когда его политика идет против всего, что мы защищаем", - привела газета Daily Telegraph слова Хана. Мэр не считает, что это нанесет вред отношениям особого партнерства между Лондоном и Вашингтоном. "Когда у вас есть особые отношения, это ничем не отличается от той ситуации, когда у вас есть близкий друг - вы находитесь вместе с ним во времена испытаний, но вы критикуете его, когда он не прав. Есть очень много вещей, в которых Дональд Трамп не прав", - добавил он.

Полемика началась после того, как вслед за терактом, совершенном в Лондоне в ночь на 4 июня, Хан призвал жителей и гостей британской столицы не волноваться по поводу вооруженных сотрудников правоохранительных органов на улицах. Трамп в воскресенье подверг критике слова Хана о том, что нет причин для беспокойства, подчеркнув, что надо отбросить в сторону политкорректность и начать серьезнее относиться к обеспечению общественной безопасности. В понедельник президент США вновь обрушил критику в адрес Хана, но на защиту мэра Лондона встала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а мэрия пустила ответные заявления в адрес Трампа.

 

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