Трамп предложит Кристофера Рея на пост главы ФБР

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Кристофера Рея на пост нового главы ФБР. Об этом американский президент написал на своей странице Twitter.

"Я выдвину Кристофера Рея, человека безупречной репутации, на пост нового директора ФБР. Детали последуют", - написал Трамп.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 June 2017

Согласно американскому законодательству, кандидатура Рея должна быть одобрена Сенатом Конгресса США.

Трамп отправил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в досрочную отставку 9 мая, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой.

Кристофер Рей получил юридическое образование в Йельском университете, в 2003-2005 гг. занимал пост помощника министра юстиции США по уголовным делам в администрации Джорджа Буша-младшего. В настоящее время Рей является партнером юридической фирмы King&Spalding. В качестве адвоката он представлял интересы губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.