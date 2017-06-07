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Вашингтон рассчитывает с помощью РФ избежать конфликтов в Сирии

Международная панорама
7 июня, 15:34 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 7, июня. /ТАСС

Речь идет о возможных конфликтам между силами, поддерживаемыми Ираном, и теми, за кем стоят США, уточнил спецпредставитель президента США Бретт Макгурк

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 июня. /ТАСС/. США рассчитывают на свои регулярные контакты с Россией в надежде избежать конфликтов между различными силами, борющимися с террористами на юге Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду в Багдаде заявлении спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретта Макгурка.

По его словам, речь идет о возможных конфликтах между силами, поддерживаемыми Ираном, и теми, за кем стоят США. Макгурк сказал, что нанесенный накануне ВВС возглавляемой США коалиции удар по проправительственным силам в Сирии преследовал цель защитить американские войска.

"Мы зависим от русских, с которыми поддерживаем контакты по военным каналам для избежания конфликтов, и надеемся, что подобное не повторится", - отметил Макгурк, имея в виду удары по проправительственным силам, которые поддерживает Иран.

Макгурк подчеркнул, что ежедневно поддерживает контакты с российскими военными, чтобы избежать недопонимания со сторонниками правительства Сирии.

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