Вашингтон рассчитывает с помощью РФ избежать конфликтов в Сирии

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 июня. /ТАСС/. США рассчитывают на свои регулярные контакты с Россией в надежде избежать конфликтов между различными силами, борющимися с террористами на юге Сирии. Об этом говорится в распространенном в среду в Багдаде заявлении спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретта Макгурка.
По его словам, речь идет о возможных конфликтах между силами, поддерживаемыми Ираном, и теми, за кем стоят США. Макгурк сказал, что нанесенный накануне ВВС возглавляемой США коалиции удар по проправительственным силам в Сирии преследовал цель защитить американские войска.
"Мы зависим от русских, с которыми поддерживаем контакты по военным каналам для избежания конфликтов, и надеемся, что подобное не повторится", - отметил Макгурк, имея в виду удары по проправительственным силам, которые поддерживает Иран.
Макгурк подчеркнул, что ежедневно поддерживает контакты с российскими военными, чтобы избежать недопонимания со сторонниками правительства Сирии.