ВС Латвии заявили об обнаружении российского военного корабля у границы республики

РИГА, 8 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Российское гидрографическое судно в четверг было замечено вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в двух морских милях от территориальных вод военно-морские силы сегодня идентифицировали гидрографическое судно "Андромеда" класса "Мома" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС на странице в Twitter.

По утверждению НВС, у границы страны на этой неделе также были замечены российские буксиры класса "Горин" МБ-119 и МБ-35 и разведывательный корабль "Сызрань" класса "Альпинист".

По версии Министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.