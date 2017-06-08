Высший суд Черногории подтвердил обвинения в госперевороте в отношении лидеров оппозиции

БЕЛГРАД, 8 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Высший суд Черногории подтвердил обвинения спецпрокуратуры страны в отношении лидеров оппозиционного Демократического фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича, двух россиян и бывшего главы сербской жандармерии Братислава Дикича по обвинению в подготовке переворота 16 октября 2016 года. Об этом говорится в сделанном в четверг заявлении суда.

"Дело сегодня будет передано в работу действующему судье, а главное заседание будет назначено в обозначенный законом двухмесячный срок", - говорится в заявлении. Помимо лидеров оппозиции в попытке госпереворота обвиняются водитель Мандича, двое россиян - Эдуард Шишмаков и Владимир Широков, девять граждан Сербии, в том числе экс-командир сербской жандармерии Братислав Дикич, заявивший ранее о своей невиновности и назвавший дело полностью сфабрикованным.

Ранее лидер оппозиции Андрия Мандич неоднократно заявлял, что процесс, начатый властями Черногории против оппозиционного "Демократического фронта", является сфабрикованным, а спецпрокуратура Черногории занимается сведением политических счетов, устраивая процесс против оппозиции. "Демократический фронт" и его члены не имеют никакого отношения к событиям 16 октября, и мы не знаем никого из тех людей, которых представляют как организованную преступную группу", - заявил Мандич. По его мнению, специальной прокуратурой манипулируют черногорские власти. "Это учреждение, которое обслуживает сведение политических счетов в стране", - отметил оппозиционер.

Процесс против лидеров оппозиции связан с тем, что коалиция "Демократический фронт" активно выступала против вступления в НАТО и даже пригрозила проведением референдума по вопросу вступления Черногории в Североатлантический альянс. После этого парламент Черногории на экстренном заседании снял депутатскую неприкосновенность с лидеров оппозиции по запросу спецпрокуратуры страны. Правящая Демократическая партия социалистов объявила заявления оппозиции "разжигающими рознь" и подчеркнула, что "Черногория не допустит нестабильности". Арест Андрии Мандича и Милана Кнежевича ожидался в любую минуту, однако в последний момент верховный прокурор Станкович предписал не применять арест к депутатам.

Версия спецпрокурора Черногории

6 ноября 2016 года главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась 16 октября осуществить теракт в Черногории. По словам Катнича, "организаторы этой группы, националисты из России" считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории "нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено". В Черногории 16 октября были арестованы 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.

Реакция Москвы

Подобные обвинения вызвали резкую реакцию в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственным заявление Катнича о том, что органы власти России готовили переворот в стране. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления прокурора Черногории голословны.